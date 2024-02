Il Mattino – Osimhen, le sue condizioni non preccupano: solo uno spavento in Nigeria-Angola

Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: “Come se non bastasse ci mancava anche lo spavento proprio al 90′. Ironia della sorte il numero che per la smorfia napoletana è quello della paura. Le telecamere inquadrano Osimhen rimasto a terra proprio allo scadere. Arriva la barella, Victor la rifiuta ma l’arbitro dice che deve comunque uscire con l’ausilio del personale di soccorso. Alla fine non sarà nulla di grave, ma lo spavento per i tanti tifosi della Nigeria ed i numerosissimi tifosi del Napoli incollati davanti alla Tv c’è stato comunque. Ci ha pensato lo stesso centravanti a tranquillizzare tutti. Dopo una manciata di minuti, infatti, Osi è rientrato in campo anche per non lasciare la squadra in 10 che doveva difendere con i denti il minimo vantaggio e la qualificazione alla semifinale. Poi però il Ct Peseiro ha preferito richiamarlo in panchina (al suo posto Omeruo). A fugare ogni spavento, la storia Instagram di Victor che sprizzava gioia da tutti i pori per il successo che vale la semifinale”.