Il Mattino – Osimhen, si attende incontro a Montecarlo tra De Laurentiis e Lopez

Il Mattino di oggi parla ampiamente della trattativa che il Napoli sta affrontando per portare in azzurro Victor Osimhen. Anche per mettere fretta al calciatore, infatti, gli azzurri hanno dato la loro disponibilità ad aumentare l’offerta sull’ingaggio, andando a concedere dei bonus che durante il triennio possano far salire lo stipendio a quasi 4 milioni di euro qualora il Napoli centrasse determinati obiettivi.

Gattuso ha parlato nuovamente con De Laurentiis del giocatore, ribadendo come sia molto funzionale al gioco che lui ha in mente per il Napoli. Il tecnico sarebbe quindi convinto dell’eventuale acquisto e il Napoli continuerà a battere il ferro finché sarà caldo. Il Lille dunque attende un incontro con De Laurentiis che potrebbe tenersi in particolare a Montecarlo. I francesi vorrebbero ben 70 milioni, il Napoli avrebbe proposto Ounas nella trattativa ma il Presidente Lopez avrebbe rifiutato questa ipotesi.