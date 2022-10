Il Mattino – Osimhen vuole giocare, ma con la Cremonese partirà dalla panchina

“Napoli, Osimhen rientra e chiede spazio: rebus gerarchie” scrive Il Mattino oggi in edicola. Il dilemma in casa Napoli si avvicina, pronto il rientro di Osimhen che dovrebbe andare in panchina contro la Cremonese e forse anche contro l’Ajax per poi rientrare al 100% contro il Bologna. E chi gli farà spazio? “Certo, c’è un abisso tra Raspadori e Osimhen che, per caratteristiche ha più in Simeone l’alter ego. Con la Cremonese il ballottaggio sarà ancora tra l’argentino (stavolta favorito) e la stella italiana. Poi, tutto verrà rimescolato”, scrive il quotidiano.