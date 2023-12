Il Mattino – Politano attende il rinnovo, ma le offerte al suo agente non mancano

“Politano aspetta il rinnovo. E già le offerte al suo agente Giuffredi non mancano”, lo scrive Il Mattino, che fa luce sul futuro di Matteo Politano. Il suo contratto con la il Napoli scade nel giugno 2024 e dunque Politano si aspetta il rinnovo contrattuale, a cifre che rispecchino il rendimento importante dell’attaccante ex Inter, tra i migliori in questo inizio di stagione deludente. Per il Napoli, però, le priorità al momento sono altre dato che De Laurentiis deve ricorrere al calciomercato di gennaio per risollevare le sorti della squadra.