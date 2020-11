Il Rijeka, che giovedì affronterà il Napoli al San Paolo alle 21 nella sfida valida per il quarto turno del girone di Europa League, ieri non è scesa in campo nella gara in programma per il campionato croato contro l’Istra 1961. Il rinvio della partita è avvenuto a causa della presenza di ben sette positivi in casa Rijeka.

A questo punto la squadra di Rozman, che si trova all’ultima posizione del girone di Europa League con 0 punti, può concentrarsi per la sfida al Napoli di giovedì.