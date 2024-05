Il Mattino – Rinnovo Kvaratskhelia, ecco la proposta di De Laurentiis

Il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli: “Il talento georgiano è al centro di un autentico nodo di mercato: ha ancora tre anni di contratto con il Napoli (fino al 2027) a cifre da “minimo sindacale” per un top player (1,5 milioni all’anno). Il Psg è sulle sue tracce, il manager di Kvara si stropiccia le mani, ma intanto tiene aperta la porta in casa Napoli. De Laurentiis sa bene che per mettere in cassaforte uno dei suoi diamanti più preziosi (l’altro, Osimhen, andrà comunque via a fine stagione ed è conteso tra lo stesso Psg e soprattutto la Premier con il Chelsea in pole position) dovrà aprire il portafogli offrendo a Kvara un adeguamento contrattuale importante: praticamente il triplo di quanto attualmente percepisce (4,5 milioni più bonus). A quanto pare però potrebbero non bastare (sembra che il suo agente ne chieda sei). Si vedrà”.