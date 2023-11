Il Mattino- Salernitana-Napoli, Anguissa tornerà titolare

Il Mattino si è soffermato su Andrè-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, appena rientrato dall’infortunio al bicipite femorale rimediato lo scorso 21 ottobre. Il camerunese è un fedelissimo di Rudi Garcia, uno dei suoi pretoriani, visto che il tecnico francese lo conosce dai tempi del Marsiglia. Anguissa è pronto a tornare titolare a centrocampo dopo le noie muscolari, ma non è la prima volta che il centrocampista è costretto allo stop per problemi muscolari, come ad esempio quello agli adduttori che lo ha tenuto fuori dal 24 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 e lo stiramento alla coscia rimediato il 16 ottobre 2022. Adesso Garcia, rispetto a Spalletti, gli chiede un lavoro diverso. A volte fa il regista al fianco di Lobotka, quando quest’ultimo arretra per sfuggire al pressing, ed è anche per questo che Anguissa è ancora fermo a 0 gol e 0 assist. Nè Elmas, nè Cajuste hano dimostrato di poter garantire i suoi stessi risultati in campo, quindi contro la Salernitana toccherà nuovamente a lui.