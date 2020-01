Non c’è tempo per chiudere l’operazione ma Ancelotti ha chiesto al suo club di prendere il brasiliano. Allan sa dell’interessamento ma non sa che l’Everton non ha ancora presentato una vera offerta (il Napoli non lo cede per meno di 80 milioni). Dunque, possibile che il sondaggio sia con vista alla prossima estate. Allan tornerà dal Brasile stasera e da domani dovrà mettere da parte le sirene inglesi. A febbraio, c’è il rinnovo che lo attende fino al 2024.

Fonte: il Mattino.it