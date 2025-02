Il Messaggero – Caso Lautaro Martinez: indagine aperta dalla Procura della FIGC

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Procura federale della FIGC avrebbe aperto un’indagine per fare luce sulla presunta bestemmia di Lautaro, attaccante dell’Inter, che avrebbe pronunciato in campo nel finale della sfida contro la Juventus il 16 febbraio. Un’indagine aperta 10 giorni fa ma ancora in corso e che potrebbe concludersi con la ricerca di una prova tv in grado di inchiodare l’attaccante dell’Inter. Il Giudice Sportivo non aveva squalificato Lautaro Martinez proprio in assenza di prove. Prove che però potrebbero essere fornite dalle registrazioni televisive della partita: la Procura federale ha già ottenuto un video con il labiale di Lautaro e ora è alla ricerca della traccia audio che potrebbe contenere la prova schiacciante dell’espressione blasfema pronunciata dall’argentino. Secondo Il Messaggero, l’audio c’è e si tratta solo di trovarlo e metterlo a disposizione della Procura. Il pm Chinè deve avere la certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, per deferire l’argentino. In ogni caso, Lautaro Martinez non salterebbe Napoli-Inter: ci vorranno tempi lunghi prima che la Procura federale porti a compimento la sua indagine. Lautaro sconterebbe l’eventuale squalifica per bestemmia nelle prossime giornate, contro Monza, Atalanta o successivamente.