Il Messaggero – Fazzini, sorpasso del Napoli ai danni della Lazio: le ultime

Secondo Il Messaggero, il Napoli avrebbe superato la Lazio nella corsa per Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli: “La Lazio non ha soltanto messo gli occhi su Jacopo Fazzini. Il centrocampista italiano classe 2003 è un serio obiettivo per il mercato di gennaio e per il prossimo impegno dell’Empoli contro il Venezia il mister D’Aversa ha deciso di tagliarlo fuori dalla lista di convocati. Troppe voci di mercato distraggono il ragazzo, meglio prevenire. Nel frattempo però i biancocelesti insistono per firmare il giocatore, a patto che la formula dell’operazione sia in prestito immediato con l’obbligo di riscatto entro i due anni successivi. Questa scelta di estromettere Fazzini dal prossimo impegno di campionato, ad ogni modo, pare una possibile apertura per una trattativa con la Lazio, tuttavia considerata dalle parti del club toscano ancora alle prime battute. Al momento il presidente Lotito sarebbe fermo al riscatto obbligato nell’estate del 2026 per una cifra al massimo di 10 milioni di euro, troppo poco rispetto alle pretese dell’Empoli. Stessa controparte che richiede un milione istantaneo in cambio e 12-14 milioni per chiudere l’operazione. Per questa ragione il Napoli è passato in vantaggio nella corsa per Fazzini: il club di De Laurentiis non ha problemi economici e l’addio di Folorunsho ha lasciato spazio ad un nuovo acquisto. La svolta riguardo il futuro del 21enne originario di Massa potrebbe arrivare dopo il derby capitolino tra Roma e Lazio”.