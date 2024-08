Il Napoli è il secondo club che ha speso di più in Europa: quasi 140 milioni di euro di passivo per De Laurentiis

Come riporta il portale Transfermarkt il Napoli – soprattutto senza la cessione di Osimhen – sarebbe il secondo club in Europa per passivo a livello di spese con gli azzurri che avrebbero investito 149.5 milioni di euro, ricavando dalle cessioni solo 11.5 milioni.

Un passivo di 138 milioni di euro tra acquisti e cessioni, probabilmente il peggiore dell’era De Laurentiis con la società azzurra che non ha badato a spese per accontentare Conte. Solo il Brighton ha speso di più tra acquisti e cessioni in Europa con gli azzurri che hanno speso più di Psg, Barcellona e Real Madrid. La Roma è l’altra italiana in Top Ten in questa classifica, al nono posto con un passivo da 91 milioni di euro.