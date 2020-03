il sindaco di Castel Volturno: ”Allenamenti del Napoli? Lo sport va messo da parte ora”

Il Napoli ha fissato per il prossimo 25 marzo la ripresa degli allenamenti, provocando disappunto sia in Lega Serie A che altrove. Disapprova anche Luigi Umberto Petrella, sindaco di Castel Volturno, dove sorge il centro sportivo azzurro: “Gli allenamenti al Centro sportivo? Credo che in questo momento bisogna mettere da parte tutte le cose non essenziali e lasciare solo l’indispensabile, poi ci sarà tempo per riprendere le attività di tutti i giorni e anche lo sport”.

Il primo cittadino di Castel Volturno ribadisce l’emergenza che stiamo vivendo in Italia: “In una situazione preoccupante come quella che stiamo vivendo, dobbiamo avere le idee chiare e bisogna permettere solo ciò che può essere indispensabile. Tutto il resto va messo da parte ed è il caso che tutti si adoperino in tal senso. Lo sport può passare in seconda linea, non è un aspetto prioritario”, le sue parole riportate dall’edizione online de Il Mattino.