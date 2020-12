IN CASA DELL’AVVERSARIO – Torino, ultima chiamata al San Paolo per Giampaolo

Quattordicesima giornata di campionato per il Napoli che ospita al San Paolo un Torino disperato ed in piena lotta retrocessione. Il club piemontese è al diciottesimo posto con soli 7 punti ed un rendimento che mette il tecnico Giampaolo a forte rischio. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Torino ha all’attivo una sola vittoria e quattro pareggi in campionato, è distante quattro punti dalla zona salvezza ed è particolare il rendimento che vede i granata fare bene nel primo tempo e crollare nella ripresa. Buon attacco, soprattutto grazie a Belotti per il Torino che risulta essere però la peggior difesa del campionato con 31 gol subiti in 13 gare.

PROBABILE FORMAZIONE = Con Lyanco squalificato in casa Toro Izzo dovrebbe prendere il suo posto in difesa, assente anche Ansaldi mentre in attacco possibile chance per l’ex di turno Simone Verdi.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Verdi, Belotti. All.Giampaolo

LA STELLA = È ovviamente il Gallo Belotti la stella indiscussa di questa squadra. Il centravanti granata e della Nazionale dà sempre il massimo in ogni gara ed è una spina nel fianco delle difese avversarie, nonostante questo non basti quest’anno.

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 133 tra Napoli e Torino in Serie A. E’ la 67esima edizione in casa azzurra.

Questi i 65 precedenti interni: 28 successi Napoli, 30 pareggi, 8 vittorie Torino.

TERNA ARBITRALE =

Valeri

Tolfo – Vecchi

Iv: Giua

Var: Mariani

Avar: Longo

A cura di Mario Tramo.