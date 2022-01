Insigne, il suo ingaggio sarà il più alto della MLS

La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio il momento e la situazione di Lorenzo Insigne e spiega come l’addio al Napoli per sposare il progetto del Toronto Fc sia sempre più vicino. Le firme, inizialmente previste per la fine di questa settimana, potrebbero slittare di qualche giorno visto che il presidente canadese Bill Manning è risultato positivo al Covid e quindi non potrà volare in Italia per i contratti. Un appuntaento solo rimandato, con Insigne che percepirà lo stipendio più alto della storia della MLS. Nello specifico, il capitano del Napoli incasserà 11 milioni di euro netti a stagione più 4 di bonus che potrebbero portare nelle sue tasche fino a 15 milioni a stagione. Da capire come gestire la questione salary cap, probabilmente con l’ingresso nei pagamenti di sponsor o altri fattori.

Fonte: TMW