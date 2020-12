Insigne in conferenza stampa: “Non dimenticheremo mai Maradona. L’Europa League è un nostro obiettivo”

Queste le parole di Lorenzo Insigne nella conferenza stampa alla vigilia del match d’Europa League contro l’AZ Alkmaar:

“Maradona ha fatto cose incredibili, ha portato il Napoli sul tetto d’Europa e non lo dimenticheremo mai. Lui ha portato in alto il nome dei napoletani e come fatto con la Roma noi scenderemo in campo per onorarlo. Il match di domani? Domani sarà una partita difficile, cercheremo di fare risultato a tutti i costi. Il Napoli in passato con Maradona ha fatto grandi cose, noi ci stiamo provando ma è difficile”.

Poi Insigne prosegue: “All’andata abbiamo fatto bene, ma non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Noi siamo una grande squadra, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Le gare in Europa non sono mai facile e per noi l’Europa League è un nostro obiettivo fin dal primo giorno che sono usciti i gironi”.