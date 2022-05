Insigne: “Lasciare Napoli significa lasciare casa con la consapevolezza che mi mancherà sempre”

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni allo stadio Maradona prima della sfida contro il Genoa nella sua ultima partita casalinga con la maglia azzurra: “Con le parole non sono bravo, ma ho provato a scrivere qualcosa. Grazie alla città che mi ha dato tanto, forse tutto, abbiamo gioito, sofferto, a volte anche litigato, ma sempre insieme. Ogni addio anche se frutto di una scelta lascia l’amaro in bocca, lasciare Napoli significa lasciare casa con la consapevolezza che mi mancherà sempre. Ho sempre dato tutto ciò che avevo ma la vera partita, quella più importante, dove non ci saranno sconfitti o vincitori l’abbiamo giocata insieme. Grazie a voi, a tutti i tifosi del Napoli nel mondo, ai miei compagni di squadra che hanno reso tutto più semplice. Grazie all’intero staff e al mister che hanno avuto cura di me fin dall’inizio, grazie alla società che ha deso possibile tutto questo. Grazie alla mia famiglia, a mia moglie, ai miei figli. Grazie di cuore. Forza Napoli sempre!”.