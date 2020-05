Inter, Ausilio: ”Mertens? C’è stato un contatto molto recente, ma la sua priorità era rimanere al Napoli”

Ausilio risponde così sul possibile arrivo di Cavani: “Cavani? L’Inter ha dimostrato in questi anni di essere sempre attenta nel mercato dei parametri zero. Il mercato offre occasioni, Cavani è una di queste ma dire che abbiamo pensato seriamente a comprare Edinson è una bugia. Noi oggi pensiamo che il parco attaccanti dell’Inter sia Lukaku con Lautaro considerando anche un discorso Sanchez perché ci contiamo tantissimo, ora avrà modo di mettersi in mostra. Poi c’è Esposito e a fine stagione valuteremo di mandarlo a fare esperienza fuori. Al massimo valuteremo una quarta punta ma oggi non è il profilo di Cavani quello giusto“.

L’ultima replica è su Dries Mertens: “Mertens è un giocatore con cui un contatto c’è stato. Non so se abbia firmato o meno, era in scadenza di contratto e ha avuto contatti molto recenti con noi. Se è rimasto a Napoli sono felice per lui e perché ho sempre saputo che la priorità di Mertens era di rimanere lì. Non capisco perché ci sia stato tutto questo interesse intorno alla possibilità di venire all’Inter“.