Inzaghi a DAZN: “Ci vuole rispetto per la Salernitana. Siamo dispiaciuti, ma siamo sulla strada giusta”

Pippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli: “Dispiace molto ma è la strada giusta, di più non potevo chiedere, non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati ogni partita, ci vuole rispetto per la Salernitana, voglio rispetto per me, per la Salernitana e per i miei giocatori. Ero diffidato, sono stato ammonito, non si può neanche parlare. Facciamo grandi sacrifici, siamo all’osso e vogliamo perderle nel modo giusto, ci prendiamo le nostre responsabilità, oggi era da portare a casa, ma ci salviamo con questo spirito e questa voglia. Il rigore è un rigore da Var, non sarebbe stato mai fischiato dall’arbitro, stessa cosa per l’episodio di Demme, oltre a questo non mi piace l’atteggiamento, il fatto di non parlare ma di ammonirmi nel momento in cui alzo mezzo braccio, pretendono rispetto e da parte mia c’è, non mi guardavano neanche in faccia, il dialogo almeno, altrimenti ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale, siamo la Salernitana e con questo spirito ci salveremo. E’ due partite che subiamo immeritattamente, meritavamo almeno di fare due punti, mi dispiace per i ragazzi, anche con un centrocampista solo, un trequartista messo mediano, hanno fatto qualcosa di straordinario, abbiamo sofferto pochissimo, sono sacrifici dei ragazzi, lavoro, ora sbollerò la rabbia soprattutto per l’atteggiamento nei nostri confronti che non mi piace, ma sono sicuro che ora giocheremo in casa all’arrembaggio, il nostro pubblico merita una squadra che lotta su ogni palla e sono sicuro che deve girare. Partita straordinaria di Lovato, da quando sono arrivato speravo di rivedere il Lovato che vedevo da fuori, sono molto contento per lui, ha fatto una grande partita come pure Martegani che deve continuare così, ha ampi margini di miglioramento, sono contento dell’evoluzione positiva che ha avuto da quando sono arrivato. Mercato? Lasciamo lavorare il direttore, io faccio rendere quelli che ho a disposizione, sappiamo quello che dobbiamo fare”.