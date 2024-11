Inzaghi: “Antonio ha espresso il suo punto di vista, aiutiamo gli arbitri”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Inter-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Abbiamo fatto una grande gara, intensa contro un avversario forte che l’ha dimostrato anche stasera. Siamo andati in crescendo, non abbiamo perso le distanze, siamo andati sotto nel punteggio, l’abbiamo ripresa, nel secondo tempo dominio totale, abbiamo preso due pali. Devo scindere il risultato dalla prestazione, ho fatto i complimenti ai ragazzi anche per quanto abbiamo speso contro l’Arsenal. Stasera probabilmente dovevamo prestare più attenzione sulla deviazione, la squadra è stata attenta, concentrata anche per 95 minuti. L’amaro in bocca non mi rimane stasera vista la prestazione, avremmo meritato la vittoria contro una squadra forte, organizzata. Non ho nulla da commentare, penso che Antonio abbia parlato per proprio conto, a volte si ha e si toglie. Quando ho preso l’ammonizione, può capitare che l’arbitro può sbagliare riguardo a quel fallo su Dimarco. Ci sono tante squadre che si sono rafforzate, ce ne sono sei in due punti. Bisogna cercare di non avere infortuni, quando ci sono sette partite in ventidue giorni, dopo la sosta ritroveremo Carlos Augusto”

Dal nostro inviato a San Siro Ciro Troise