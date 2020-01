L’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Fa enormemente piacere entrare nella storia della Lazio per le dieci vittorie consecutive e c’è anche un trofeo. Abbiamo vinto una partita semplice, giocato contro una grande squadra, appena perdi le distanze in mezzo alle linee ti danno tanto fastidio. La difesa ha fatto un lavoro straordinario in questo girone d’andata, direi che non è solo merito dei difensori ma di tutta la squadra, dobbiamo essere concentrati, lucidi e determinati. Sono due grandi giocatori, Luis Alberto ha ancora margini di miglioramento, è giovanissimo, è un talento cristallino. Correa era molto volitivo, avrebbe voluto esserci, era un problemino al polpaccio, voleva far parte della squadra, con tutte le partite ravvicinate non ho voluto rischiare. La speranza è che le risorse che stiamo trovando possano dare un risultato insperabile, quando abbiamo lavorato di squadra abbiamo fatto cose importanti. Abbiamo perso partite quando non l’abbiamo fatto, questo gruppo si può togliere grosse soddisfazioni”

Dal nostro inviato all’Olimpico Ciro Troise