L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Inter-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Per quello che si era visto in campo in quelle partite meritavamo di più, abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che merita di essere in testa alla classifica. Abbiamo fatto secondo un’ora molto bene, secondo me dopo il 3-1 abbiamo preso l’eurogol di Mertens su una palla persa in uscita, abbiamo sofferto più del dovuto per quello che si è visto in campo. Abbiamo fatto un’ora in campo entusiasmante. È un’Inter bella che ha fatto sedici-diciassette partite tra campionato e Champions giocando molto bene, abbiamo fatto qualche pareggio di troppo, il Napoli e il Milan sono state quasi perfette, altrimenti con 28 punti in altri campionati saresti primo o secondo ad un punto. Hanno voluto esserci tutti stasera dentro la partita nonostante le assenze e gli acciacchi. 28 punti in campionato e 7 in Champions League? Avrei messo la firma, poi quando ho visto i ragazzi allenarsi in quel modo penso che ci manca qualche punto. Abbraccio con Ranocchia? L’ho avuto con tutti, abbiamo dei giocatori che meriterebbero molto di più. L’allenatore dovrebbe fare delle scelte, sappiamo di Sanchez e De Vrij, a Dzeko hanno messo sette punti, Correa è uscito con qualche acciacco, Barella aveva un problemino, Bastoni qualche disturbo alla spalla. Domani mattina valuteremo caso per caso. Sapevo che Dzeko non fosse al meglio, mi ha dato una disponibilità incredibile, probabilmente l’avrei messo dieci minuti dopo ma ho visto che Correa si toccava. Ha fatto doppietta al Verona, all’Udinese, poi per l’infortunio contro il Bologna ha saltato 3-4 partite. Ho visto due grandissime squadre, sia il Milan che il Napoli hanno incontrato una grandissima Inter. Stasera abbiamo fatto ancora meglio rispetto al Milan soprattutto nella gestione della palla”

Dal nostro inviato a Milano Ciro Troise