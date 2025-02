Isaksen: “Sono più legato al gol al Maradona perchè abbiamo vinto”

L’esterno offensivo della Lazio Gustav Isaksen ha parlato in conferenza stampa dopo Lazio-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono felice e deluso allo stesso tempo, potremmo fare qualcosa di più ma dobbiamo ricordare che abbiamo giocato contro il Napoli che è una squadra fortissima. Non mi sento di aver perso due punti perchè abbiamo fatto gol negli ultimi cinque minuti, dobbiamo fare una partita alla volta, in Europa League non sappiamo ancora quale sarà l’avversario. Con novanta presenze dentro la testa, mi sento in fiducia, l’avverto sia da Baroni che dalla squadra. È molto importante, voglio fare tutto per loro. Mi piacciono entrambi i gol contro il Napoli, sono più legato a quello al Maradona perchè abbiamo vinto. Sono tornati dopo il gol dell’1-0, hanno fatto un’ottima partita nell’ultima mezz0’ora del primo tempo ma abbiamo preso un gol un po’ strano nel secondo tempo ed è cambiata la sfida. Avverto un’altra fiducia nella squadra in questo momento durante la stagione in corso, mi piace la mentalità della squadra, anche in allenamento diamo tutto, facciamo un grande lavoro ogni giorno, per il mister è molto importante il lavoro quotidiano. È molto particolare questo stadio, quando ho sbagliato l’occasione del 2-1 ho sentito tutto lo stadio che ci hanno spinto, loro hanno fatto gol poco dopo. Il pubblico ci ha aiutato anche dopo l’autogol di Marusic, non possiamo fare niente senza i tifosi”

Dal nostro inviato all’Olimpico Ciro Troise