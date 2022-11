Italia Under 17, convocato De Chiara del Napoli per il Torneo dei Gironi

Consueto appuntamento con il Torneo dei Gironi per la Nazionale Under 17, con 60 calciatori classe 2006 che da venerdì 11 a domenica 13 novembre al Villaggio Azzurro di Novarello si affronteranno in un triangolare in famiglia. Un’occasione per tanti ragazzi di mettersi in mostra e per cercare di strappare la convocazione per le gare della seconda fase di qualificazione al Campionato Europeo.

L’Italia di Bernardo Corradi, che ha superato la prima fase di qualificazione disputata lo scorso ottobre in Kosovo vincendo a punteggio pieno il proprio girone grazie ai successi con la nazionale di casa (5-2) e i pari età di Finlandia (4-0) e Grecia (2-0), il prossimo 8 dicembre conoscerà le avversarie della seconda fase di qualificazione al torneo continentale in un sorteggio che la vede tra le teste di serie.

L’elenco dei convocati

Portieri: Leonardo Consiglio (Genoa), Renato Marin (Roma), Nicola Testoni (Parma), Francesco Plaia (Spezia), Omar Rugginenti (Milan), Francesco Tommasi (Inter);

Difensori: Luca Barani (Sassuolo), Matteo Barbini (Genoa), Emanuele Bassi (Cremonese), Tommaso Bordoni (Lazio), Samuele Capolupo (Monza), Antonio Castaldo (Parma), Matteo Cocchi (Inter), Roberto D’Intino (Parma), Alessandro De Luca (Roma), Fabio De Sole (Torino), Tommaso Della Mora (Inter), Michele Ercoli (Lazio), William Feola (Roma), Marco Litti (Roma), Vittorio Magni (Milan), Melvin Ifeany Nwajei (Parma), Denis Prendi (Brescia), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Tosto (Empoli);

Centrocampisti: Andrea Bonanomi (Atalanta), Lorenzo Carfora (Benevento), Manuel Conti (Cagliari), Francesco Crapisto (Juventus), Emmanuele De Chiara (Napoli), Giacomo De Pieri (Inter), Lapo Deli (Fiorentina), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Daniele Fois (Inter), Valerio Gelli (Lazio), Tommaso Mancioppi (Milan), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Gabriele Paolocci (Lazio), Giorgio Puzzoli (Fiorentina), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal), Jacopo Surricchio (Roma), Matteo Venturini (Inter), Mattia Zanchetta (Inter);

Attaccanti: Jeff Osayuki Ekhator (Genoa), Giacomo Gabbiani (Cremonese), Gabriele Librizzi (Cittadella), Manuel Nardozi (Roma), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Tommaso Rubino (Fiorentina), Manuel Pinotti (Inter), Francesco Sartori (Parma), Federico Serra (Lazio), Matteo Spinaccé (Inter).

Staff – Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Tecnici federali: Bernardo Corradi, Massimiliano Favo, Emanuele Filippini, Enrico Battisti; Preparatore atletico: Adalberto Zamuner; Coordinatore Area Scouting Pro: Claudio Coppi, Coordinatore Area Portieri: Gaetano Petrelli; Allenatore dei portieri: Davide Quironi; Coordinatore Area Scouting Giovanili: Alessandro Musicco; Match analyst: Andrea Loiacono; Osservatori: Andrea Serino, Antonio Martella, Armando reggianini, Carlo Zanantoni, Claudio Gabetta, Domenico Maggiora, Filippo Pauciullo, Francesco Talarico, Gianpietro Di Pierro, Giovanni Re, Italo Graziani, John Carrozza, Luca Briccarello, Marco Roccati, Matteo Orlandoni; Medici: Alessio Rossato e Attilio Romano; Fisioterapisti: Enrico Matera e Fabrizio Casati; Nutrizionista: Claudio Pecorella; Segretario: Massimo Petracchini.

Il programma del torneo

Venerdì 11 novembre (ore 14.30)

Rappresentativa A-Rappresentativa B

Sabato 12 novembre (ore 14.30)

Nazionale Under 17-Perdente prima gara

Domenica 13 novembre (ore 11)

Nazionale Under 17-Vincente prima gara