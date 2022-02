Ufficializzate oggi le convocazioni per il test amichevole dell’Italia Under 19 contro la Turchia del prossimo 9 febbraio. Tra i ragazzi convocati da mister Carmine Nunziata ci sono anche due calciatori del Napoli: Giuseppe Ambrosino ed Antonio Vergara. Se Ambrosino era già stato convocato, ma non rispose alla chiamata per infortunio, per il centrocampista è la prima volta in assoluto.