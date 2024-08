Italiano: “Ci può stare perdere a Napoli, non dovevamo concedere il 3-0”

L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Bologna 3-0. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Intanto diciamo che abbiamo fatto una discreta partita dal punto di vista della personalità. Al di là dei primi venti minuti, abbiamo palleggiato bene e il Napoli in tante situazioni senza i nostri errori non ce l’avrebbe fatta neanche a ripartire. Abbiamo avuto delle situazioni anche nel secondo tempo, non nitidissime, è positivo. Troveremo la forza per preparare la prossima gara, vincere contro l’Empoli. Dobbiamo trovare più soluzioni per concretezza, abbiamo avuto la capacità di palleggiare con personalità. Chi gioca lì davanti ha le caratteristiche dell’attaccante, ci arriveremo con il lavoro, gli atteggiamenti, non buttarla dentro non ti fa vincere. Senza la palla questa squadra è a buon punto, il blocco del Napoli così basso non ti permette di avere spazi, Castro ha avuto una grandissima occasione nel secondo tempo, Ndoye e Orsolini sono stati spesso isolati per l’uno contro uno, poi mi fa arrabbiare che perdiamo 3-0 andando piano negli ultimi dieci minuti. Ndoye e Orsolini erano un po’ stanchi, perciò li ho tolti, pensavo di poter cambiare l’inerzia della partita. Ndoye ha preso una botta alla caviglia, non volevo rischiare, ci sta perdere a Napoli. Fabbian è un ragazzo giovane, interessantissimo, sotto l’aspetto strategico abbiamo pensato che Aebischer potesse darci qualcosa in più. Fra una settimana avremo tante competizioni, ci saranno ulteriori difficoltà. Abbiamo una Champions League, vogliamo ben figurare. Dobbiamo guardare le prestazioni, mancano ancora pochi giorni alla chiusura del mercato, il direttore è sempre vigile su tutto”