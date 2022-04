Italiano: “Felice per le conferme di oggi, carattere e personalità. Cabral si è ambientato”

Nel post partita di Napoli-Fiorentina è intervenuto l’allenatore viola Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn:

“Sono davvero felice per quello che ho visto in campo, per le conferme dopo la partita di San Siro, ho visto carattere e personalità contro una grande squadra in uno stadio gremito. E’ una grande impresa. Soddisfazioni? Vieni qua e hai il timore di uscire con le ossa rotte, prima di ogni gara bisogna avere quel timore. Se riesci a fare queste prestazioni rimani soddisfatto, abbiamo avuto tanta concretezza, freddezza e cinicità e siamo riusciti a portare a casa le partite. Cabral? E’ arrivato in un campionato nuovo, aveva bisogno di un po’ di tempo ed è in grande crescita. Sta facendo vedere le sue qualità, aveva fatto bene con l’Empoli e oggi si è confermato segnando. Con Osimhen se sbagli una volta va a calciare, la difesa nostra ha giocato molto bene. Il rischio c’era, la concentrazione nostra è uscita bene e la prestazione è stata di livello. La fiducia è aumentata già dal riscaldamento. Se avessimo lasciato spazi al Napoli, si sarebbero create situazioni di pericolo. Dopo l’1-1 ho cercato di mettere qualità fresca in avanti, Ikonè è stato concretissimo e Cabral ha fatto una grande giocata, non ho voluto subire il ritorno del Napoli e dello stadio. Abbiamo le qualità per stare nelle zone alte della classifica, mancano poche partite alla fine e non vogliamo mollare, ce lo meritiamo”