Italiano: “Una vittoria bellissima per com’è arrivata”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Fiorentina. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Champions League? All’ultima parola non l’ho capito bene, è una vittoria bellissima per com’è arrivata, l’abbiamo preparata in un allenamento e mezzo. Abbiamo applicato quello che abbiamo preparato in poco tempo, ciò mi rende felice. Se riusciamo a preparare in poco tempo partite così importanti, vuol dire che stiamo crescendo. Ci prendiamo i tre punti, il gol del pareggio poteva ammazzare chiunque, invece siamo rimasti in partita. Non volevamo subire il Napoli, devi dare pressione, alzare il baricentro, oscurare le linee di passaggio, non far arrivare la palla pulita a questi campioni. Abbiamo avuto una qualità che in passato non ci premiava: la concretezza. Abbiamo fatto gol al primo tiro, negli ultimi minuti ho inserito un difensore perchè ho capito che vincere fa bene all’autostima dei calciatori. Ci sono due parole: coraggio accettando l’uno contro uno con Milenkovic contro Osimhen, la personalità nel pressing alto. Dovevamo mostrare coraggio, personalità, palleggio, se non regali i palloni, non li sparacchi in tribuna fai correre il tuo avversario, lo metti in difficoltà. Abbiamo avuto l’atteggiamento diverso rispetto a quando perdemmo a San Siro prima dell’ultima sosta, passeremo questi quindici giorni un po’ più sereni. Non ho visto il presidente, ci abbracceremo e festeggeremo questa vittoria. Kayode cresce di partita in partita, oggi affrontava uno dei giocatori più forti d’Europa e del mondo, se non dai pressione a Kvara ti fa fare brutta figura. Non subire Kvara è difficile, è alla quarta presenza in serie A, è una grande soddisfazione vederlo crescere, maturare e fargli fare grandi prestazioni”

Dal nostro inviato al Maradona Ciro Troise