Juan Jesus: “Fuorigioco attivo, bisogna far rispettare le regole. Orgoglioso di giocare nel Napoli”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Milan. Ecco quanto evidenziato da “IamNaples”:

“Il gol annullato? E’ un fuorigioco attivo, perche’ Giroud non mi ha lasciato intervenire. Giroud e’ bello grosso. L’arbitro ha fatto bene ad intervenire. Conosco bene questo stadio, ci ho giocato 5 anni. Ero tranquillo mentalmente. Da 10 anni gioco in Italia. Ora sono orgoglioso di giocare nel Napoli. Abbiamo fatto una grande partita, meritavamo i tre punti. Ibra non e’ piu’ tanto veloce come prima, per questo abbiamo provato a controllarlo come abbiamo fatto e ci siamo riusciti”.