Juventus, Allegri recrimina: “Szczesny poco impensierito, gara decisa da episodi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn ha parlato cosi nel post gara Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole:

“Abbiamo fatto una fase difensiva giusta, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Con l’Empoli abbiamo fatto una gara frenetica. In questo momento ci condizionano gli errori, abbiamo perso troppi palloni. C’è solo da continuare a lavorare. Abbiamo fatto anche una prova di carattere, Szczesny ha parato poco e niente nonostante il Napoli abbia fatto una bella partita. Episodi? In questo momento ogni errore viene pagato a caro prezzo, ci sarà un momento in cui le cose andranno meglio. Nel primo tempo dovevamo essere più lucidi, abbiamo sbagliato molto vicino all’area. Avevo chiesto il cambio un attimo prima del primo gol, invece sul secondo gol ho fatto il cambio ed è arrivato comunque”.

Dopo il gol non avete cambiato atteggiamento.

“Ci siamo messi con uno in più dietro a costruire dopo il gol, avevamo preso la partita in mano, poi se sbagli sulla trequarti loro ripartono facilmente, è normale. Stasera la squadra ha fatto un passo in avanti da gigante, giocare a Napoli non è semplice. Poi ci sono dei momenti in cui la palla entra e momenti in cui va fuori e si commettono meno errori”.

Szczesny?

“E’ un gran portiere, sarà lui il titolare della Juventus, anche martedì in Champions. Aveva fatto delle buone partite prima di questa, anche perché il Napoli aveva calciato poco. Anche stasera stava facendo bene, poi c’è stata questa palla che gli è sfuggita”.

Poteva fare di più nel secondo tempo con i cambi visto che non riuscivate a uscire?

“In panchina aveva due difensori, tre ragazzi e solo Kean e Ramsey. Kean si è allenato solo ieri, da programma doveva rientrare la prossima settimana. Bisogna continuare a lavorare sapendo che il campionato è lungo”.