Juventus-Napoli, Asl Torino: “Pronti ad un nuovo giro di tamponi molecolari”

Carlo Picco, direttore dell’Asl Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli in vista di Juventus-Napoli: “In attesa della eventuale conferma di tesserati positivi nel gruppo squadra Napoli siamo pronti ad un nuovo giro di tamponi molecolari ad ora di pranzo. Situazione molto complessa, in generale ed anche con le ripercussioni sul calcio. Il provvedimento originale delle due Asl di Napoli che hanno emesso dei provvedimenti hanno dato delle indicazioni. Ora il mio dipartimento sta facendo delle valutazioni. Ci hanno chiesto dei tamponi e ci siamo messi a disposizione anche perché siamo gli unici in grado di caricarli nella piattaforma. Zielinski, Rrahmani e Lobotka? C’è un provvedimento di quarantena e quindi non possono giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare la decisione. Il tema riguarda il provvedimento generale. C’è stato un provvedimento di due Asl diverse di Napoli che, dopo aver fatto i loro leciti aggiornamenti, hanno già previsto che nel gruppo-squadra del Napoli ci fosse un focolaio. Non cambia molto il fatto che ci sia un tecnico positivo in più. Adesso la mia Asl è chiamata a fare altre valutazioni. Se ci chiedono dei tamponi molecolari noi ovviamente ci mettiamo a disposizione, anche perché siamo gli unici a poterli mettere in piattaforma. Poi dobbiamo vedere come gestire eventuali nuovi positivi. Il Napoli può giocare o no? C’è un provvedimento di quarantena, sappiamo tutti cosa vuol dire. La quarantena non prevede che loro vadano a giocare, ma non siamo noi tenuti a far rispettare le regole, è il Napoli che deve rispettare le regole. Se sono stati raggiunti da un provvedimento di quarantena devono stare in quarantena. Non avendo la terza dose, è così”.