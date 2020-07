KISS KISS – Napoli ottimista su Osimhen: nuovo incontro in settimana, ma non attenderà molto

Il Napoli continua a trattare l’acquisto di Victor Osimhen. Previsto un nuovo incontro col nuovo agente D’Avila, ma il club azzurro fa sapere di non voler aspettare troppo tempo ancora.

Lo ha dichiarato il giornalista e conduttore Marcello Calvano, che a “Radio Goal” su Radio Kiss Kiss Napoli ha spiegato: “Attendere con pazienza ma non a lungo, è questo il mantra che c’è all’interno del Napoli per la trattativa che riguarda l’attaccante nigeriano del Lille Victor Osimhen.

In settimana è previsto un nuovo incontro tra le parti, c’è cauto ottimismo ma il Napoli non chiude la porta ad eventuali alternative, su tutti Luka Jovic del Real Madrid. A centrocampo l’ultimo nome valutato è Nikola Vlasic, croato del CSKA Mosca, per sostituire Allan in caso di partenza. Al momento, invece, non risultano prese in considerazione offerte dall’estero per il difensore centrale senegalese Kalidou Koulibaly”.