KKN – Calciomercato Napoli, club partenopeo su Pongracic del Lecce

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Manna potrebbe andare in Germania per parlare con Kvaratskhelia. Però mi dicono di stare tranquillo, Kvaratskhelia resterà a Napoli. In una fase di rinnovo si può anche giocare per alzare la posta, sono cose che accadono anche se le dichiarazioni del papà del calciatore sono state fuori luogo. Conte farà di tutto per valorizzare Raspadori nel suo 3-4-2-1, con Raspadori-Kvaratskhelia ed una prima punta oppure Raspadori potrebbe fare il vero trequartista alle spalle di due punte. Difensori? Non solo Buongiorno, Rafa Marin e Hermoso, ma vi dico occhio anche a Pongracic del Lecce. Al Napoli piace moltissimo Omorodion e vi do un’altra notizia. Il Napoli non lo segue da oggi, la prima volte che il Napoli iniziò ad essere stuzzicato da Omorodion è perchè Mauro meluso lo segnalò. Proprio in quel momento lui giocava col Granada, sfida l’Atletico Madrid, fa goal e l’Atletico lo acquista. Per me sarebbe pronto per sostituire Simeone e non Osimhen. Zanoli e Simeone andranno via entrambi e non solo, sembrerebbe che Gaetano possa lasciare il Napoli ed è conteso tra Parma e Cagliari che lo vorrebbero a titolo definitivo. In giornata firmerà un biennale Moreno Longo col Bari. Sgarbi? Ha giocato una stagione di alto livello all’Avellino ed andrà in B al Bari. Occhio anche a D’Avino in ritiro con Conte ed anche Vigliotti può prender parte alla fase iniziale del ritiro di Dimaro”.