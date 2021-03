KKN – De Laurentiis farà investimenti importanti per rilanciare il settore giovanile azzurro

Settore Giovanile – Aurelio De Laurentiis pronto ad importanti investimenti sul settore giovanile. Ecco quanto rivelato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss.

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal, nel corso della trasmissione in onda su Kiss Kiss Napoli, ha rivelato: “Oggi sono in vena di darvi notizie molto importanti, Aurelio De Laurentiis ha deciso: farà investimenti importanti per rilanciare in grande stile il settore giovanile del Napoli. Ci sarà un progetto in grande stile per la scugnizzeria partenopea. Nelle idee del patron ci sono tanti investimenti per i giovani della squadra partenopea in vista delle prossime stagioni agonistiche”. Ha evidenziato Valter De Maggio.

Il giornalista dell’emittente ufficiale del Napoli ha svelato il progetto del patron De Laurentiis che avrebbe in mente un progetto molto importante per rendere reale la strategia pianificata alcuni anni fa. Il numero uno del club ha deciso una volta per tutte di puntare sui giovani talenti partenopei per rendere davvero grande il club azzurro. De Laurentiis vuole “sfornare” nuovi Insigne per rendere sempre più forte e identitaria la squadra partenopea in vista del futuro, che a questo punto si preannuncia molto roseo.