KKN – Napoli, rinnovo Insigne? Rimandato all’arrivo a Castel di Sangro. I dettagli

il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il mercato del club azzurro in vista della prossima stagione. Ecco le sue parole:

“Il capitano azzurro è ancora in vacanza dopo Euro2020 e ancora non ha avuto modo di discutere a fondo sul suo futuro con la società. Lo farà appena sarà di ritorno, possibilmente quando inizierà il ritiro di Castel di Sangro. Per la fascia il primo obiettivo resta sempre Emerson ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal giornalista, il Napoli potrebbe virare su Lykogiannis del Cagliari. L’esterno sardo piace da tempo al Napoli e potrebbe rappresentare un’ottima opzione per la fascia sinistra.

Per quanto riguarda il centrocampo, Giuntoli continua a seguire con attenzione i profili di Camara dell’Olympiacos e Zakaria del Borussia Monchengladbach. Fari accesi in casa Cagliari anche per il centrocampo, dove da tempo ormai interessa Nandez. L’uruguaiano potrebbe essere il Nainggolan perfetto di Luciano Spalletti.”