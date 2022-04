KKN – Pronta l’offerta per il rinnovo di Mertens: ecco le cifre

Ci sono clamorose novità a proposito del rinnovo di contratto di Dries Mertens. Finora il Napoli ha nicchiato sul prolungamento a ‘Ciro’, che dal canto suo ha fatto sapere in diverse circostanze di essere disposto anche a un robusto sconto sullo stipendio pur di rimanere in azzurro, nella città che ama e dove ha intenzione di far crescere il figlio Ciro Romeo. A illustrare gli ultimi, significativi sviluppi è il giornalista Carlo Alvino dai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Nell’idea del Napoli c’è il prolungamento del contratto di Mertens, in primis come debito di riconoscenza per quanto fatto dal belga in maglia azzurra. De Laurentiis è molto legato al sentiment, nonostante qualcuno dica il contrario. A questo va aggiunto anche quanto accaduto per Koulibaly, blindato più volte in passato nonostante le richieste. Il Napoli già due anni fa ha puntato sul belga salutando Callejon, firmando un rinnovo importante e facendo uno strappo alla regola. Lui ha voglia di rimanere in azzurro e il club crede che possa dare ancora un grande contributo. Il Napoli lo chiamerà per proporgli uno stipendio annuo da 1,2-1,5 milioni netti, in fase di contrattazione potrebbe esserci l’inserimento di qualche bonus”.