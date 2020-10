Koulibaly a Sky: “Vittoria importante su un campo difficile. Sento di essere tornato ai miei livelli”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sulla Real Sociedad.

“Non so se è la vittoria più importante della stagione, ma volevamo fare bene su questo campo. Loro sono una squadra forte, e lo hanno dimostrato. Abbiamo gestito bene la partita, giocare qui non era semplice ma a mio parere ce la siamo cavata bene. Quest’anno siamo più consapevoli, sappiamo di poter far bene, vogliamo vincere anche soffrendo. Sapevamo che la Real Sociedad è una squadra forte, ma tutti abbiamo dato il massimo.

L’anno scorso ho avuto una stagione difficile, sapevo di poter dare di più: il mister mi ha detto che contava su di me, che dovevo tornare ai miei livelli e mi sono messo a lavorare duro, e i risultati si stanno vedendo. La stagione però è ancora lunga e devo mantenere questi livelli. Ancelotti mi ha aiutato sotto molti punti di vista, ma io fisicamente non stavo benissimo, ero più macchinoso: paradossalmente il lockdown mi ha fatto bene.

Chiudere la carriera a Napoli? Amo Napoli, Napoli ama me, mi metto sempre a disposizione, ho tre anni di contratto e sono tranquillo. Tengo tanto a questa squadra, a questa gente e finché indosserò questa maglia darò tutto per loro, poi vedremo cosa succederà. Secondo me possiamo arrivare ai livelli raggiunti con Sarri, mister Gattuso è un po’ diverso, e stiamo lavorando molto bene”.