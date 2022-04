Koulibaly: “Dobbiamo essere più solidi in difesa, stiamo subendo troppi gol”

Ai microfoni di Dazn è intervenuto Kalidou Koulibaly:

“Oggi penso che abbiamo iniziato la partita molto bene, mettendo l’energia giusta per andare avanti, dopo aver preso il gol ci ha fatto un po’ male, ci abbiamo creduto, peccato per i gol presi. Abbiamo dato di tutto, dobbiamo lavorare per subire meno gol perchè ci condiziona davanti. Dietro dobbiamo essere più solidi per dare fiducia in attacco. Volevamo vincere la partita a tutti i costi, sappiamo che è una squadra forte e dopo l’1-1 volevamo fare subito il secondo gol, avevamo voglia di vincere. Io ci credo, abbiamo ancora sette partite davanti e può succedere di tutto. Dobbiamo vincere anche in casa, i tifosi lo meritano. Umore dello spogliatoio? C’è rabbia, volevamo vincere e siamo delusi, dobbiamo prendere un giorno per andare avanti, lunedì prossimo abbiamo la Roma e niente è finito, abbiamo gli stessi punti dell’Inter e il Milan non ha ancora giocato. Non dobbiamo guardare gli altri, è questo il cammino giusto da fare. Callejon? Lo sentiamo spesso, gli vogliamo bene e parliamo sempre, mi ha fatto crescere tantissimo, ama ancora il Napoli e tutti amano lui. Gli auguro tutto il meglio e lo ringrazio perchè mi ha aiutato tanto quando sono arrivato a Napoli”