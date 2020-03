Koulibaly pronto a rientrare: può esserci già a Verona, ma punta al Barcellona

Procede regolarmente la tabella di recupero per Kalidou Koulibaly, che lunedì dovrebbe rientrare in gruppo. Il centrale senegalese – scrive oggi il Corriere dello Sport – può essere convocato già per la sfida di venerdì 13 marzo in casa dell’Hellas Verona o addirittura scendere in campo dal 1′ se le condizioni di Maksimovic non dovessero dare garanzie. Il suo obiettivo principale, però, è la titolarità nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Probabile che parta dall’inizio, infine, nella sfida contro la Spal del 22 marzo prossimo (a meno di ricadute).