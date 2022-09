La GdS su Kvaraatskhelia “E’ quello che serviva a tutta la Seria A per rialzare la testa in Europa”

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito dell’attaccante azzurro Khvicha Kvaratskhelia: “Il georgiano è quello che serviva a tutta la Seria A per rialzare la testa anche rispetto agli altri campionati. E non a caso anche in Champions il Napoli sta volando. E’ un giocatore imprevedibile, divertente, diverso per il suo modo verticale e allo stesso tempo ondeggiante di attaccare la porta: può scapparti di qua e di là, può puntarti di qua e di là. Difficile fermarlo in questo periodo: forse la cosa migliore è non fargli arrivare la palla o almeno non farlo girare con vista porta. La bellezza della squadra di Spalletti è la varietà di soluzioni, però Kvaratskhelia resta il fattore più imprevedibile e pericoloso”.