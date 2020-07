La Repubblica – Barcellona-Napoli, agli azzurri non dispiacerebbe giocarla a Lisbona

Come riporta da La Repubblica, non è ancora chiaro se Barcellona-Napoli si giocherà effettivamente in Catalogna o meno. L’emergenza coronavirus è infatti tornata prepotente in zona, con conseguenze quindi potenziamente importantissime anche sul match. Comunicazioni ufficiali per ora non ce ne sono state, al momento quindi la sfida è confermata al Camp Nou di Barcellona.

Al Napoli però non dispiacerebbe giocare la partita a Lisbona, sede della Final Eight di questa strada e inusuale edizione della Champions League. Ad ogni modo, i prossimi giorni saranno decisivi per capire se la gara sarà effettivamente spostata oppure se si giocherà a Barcellona come inizialmente previsto.