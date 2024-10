La Repubblica – Empoli-Napoli, previsti ben 4mila tifosi partenopei: i dettagli

Stando a quanto riportato da La Repubblica, allo stadio Castellani di Empoli sono previsti circa 4mila tifosi del Napoli per la gara tra i padroni di casa e gli azzurri in programma domenica 20 ottobre alle ore 12:30: “Si scrive Empoli, si legge stadio Castellani colorato d’azzurro Napoli. Il via libera dell’Osservatorio alla trasferta di domenica prossima (calcio d’inizio alle 12.30) ha acceso l’entusiasmo dei tanti sostenitori della squadra di Conte che sono pronti a godersi lo spettacolo dal vivo. Sono attesi in 4000: 3100 in Curva Sud (riservato agli ospiti), altri 900 in tribuna Laterale Sud. Il club toscano ha deciso di concedere pure quest’altro settore, considerando la grande richiesta di tagliandi per la sfida del Castellani. La vendita dei biglietti comincerà oggi pomeriggio e sarà la cronaca di un successo annunciato. La trasferta è aperta sia ai possessori della Fidelity Card (che avranno la prelazione da oggi alle 16) che a quelli non fidelizzati (potranno acquistare i tagliandi da mercoledì). Il sold out è soltanto una questione diore: la richiesta è alta sia da parte dei sostenitori del Napoli che abitano nelle regioni del Nord sia da quelli provenienti dalla città. L’esodo ad Empoli sarà una realtà e per i tifosi del Napoli è l’occasione di tornare in trasferta dopo il divieto di recarsi allo Stadium, arrivato a 24 ore dal match contro la Juventus dello scorso 21 settembre. Il pronunciamento d’urgenza del Tar del Piemonte (che consentì ai due ricorrenti di accomodarsi nel settore ospiti) ha sicuramente rappresentato un deterrente nella decisione di inibire la gara ai sostenitori di Napoli e provincia.Ma è altrettanto evidente quanto il comportamento dei fan della squadra di Conte sarà sotto la lente di ingrandimento da parte delle autorità. Servirà, dunque, una doppia vittoria: in campo per mantenere la vetta della classifica, ma anche sugli spalti per evitare di compromettere la presenza del pubblico nelle prossime gare del Napoli, lontano dallo stadio Maradona (la prossima è martedì 29 a San Siro contro il Milan)”.