La Repubblica – Insigne-ADL, una tregua per il giorno dell’addio

Come riporta Repubblica nell’edizione odierna, ieri tra Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne è stata firmata una tregua. Il calciatore e il patron hanno deposto i loro dissapori, dovuto al mancato rinnovo del contratto, e si sono dedicati anima e corpo al giorno dell’addio del capitano. Non è un mistero che l’addio sia maturato per la distanza economica tra domanda e offerta sul rinnovo. Tra i due il rapporto si sta normalizzando, come dimostra anche il fatto che De Laurentiis sarà uno dei 200 invitati alla festa di addio che Lorenzo Insigne sta organizzando.