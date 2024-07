La Repubblica – Napoli, Spinazzola pista concreta: da trovare intesa su ingaggio

Secondo La Repubblica, Leonardo Spinazzola, esterno ex Roma e Juventus, attualmente svincolato, vorrebbe lavorare con Antonio Conte, allenatore del Napoli, che lo apprezza molto: “L’allenatore ha le idee chiare: pensa ad una squadra duttile tatticamente e studia ruoli diversi sia per Di Lorenzo (anche il capitano si avvicina al momento della scelta definitiva) che per Olivera. Di Lorenzo e l’uruguaiano potrebbero pure arretrare e fare i difensori aprendo, dunque, alla possibilità di innesti sulle corsie esterne. Il Napoli ne ha già individuato uno che è una vecchia conoscenza di Antonio Conte. Leonardo Spinazzola potrebbe garantire spinta ma anche esperienza sulla fascia sinistra senza dimenticare la sua duttilità (può giocare anche a destra). L’allenatore azzurro voleva il 31enne di Foligno già all’Inter, ma la trattativa saltò per dubbi sulle sue condizioni fisiche. Spinazzola è stato il miglior esterno prima del grave infortunio ad Euro 2021 (rottura del tendine d’Achille) e il recupero è stato lungo e faticoso. Nell’ultima stagione però ha dimostrato nuovamente solidità e il Napoli ci sta pensando seriamente. La Roma ha deciso di non confermarlo: Spinazzola è un giocatore svincolato e il ds Manna ha intavolato una trattativa che proseguirà nei prossimi giorni: bisognerà trovare l’intesa sull’ingaggio. La possibilità resta concreta e il giocatore è molto interessato al progetto Napoli: gli consentirebbe di restare ad alti livelli e poi ha voglia di lavorare con Antonio Conte, da sempre suo grande estimatore. Sviluppi sono attesi a breve, il traguardo non sembra lontano”.