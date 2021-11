Lautaro a DAZN: “Scudetto? Dobbiamo crescere, il gol? Conta vincere”

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha parlato a DAZN dopo la vittoria sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Per noi era una partita molto importante. Al derby avevamo fatto bene, ma dovevamo fare di piu’. Era uno scontro diretto. Abbiamo dimostrato grande carattere. Ho chiesto scusa dopo il gol perche’ capita di sbagliare qualche volta, il problema e’ se l’Inter non vince, non se segno oppure no. Correa mi ha dato un bell’assist. Scudetto? Dobbiamo continuare a crescere, per dimostrare che possiamo migliorare gara dopo gara”.