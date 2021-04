Lazio, allenamento in vista del Napoli: assente Luis Alberto, ansia Immobile per Inzaghi

Antivigilia della sfida col Napoli al Diego Armando Maradona, la Lazio comincia a preparare l’atteso match di giovedì sera. A Formello primo giorno di allenamenti col gruppo al completo dopo la seduta di scarico di ieri. Si sono rivisti Cataldi e Akpa Akpro, ma a risaltare sono le assenze di Lulic e Luis Alberto. Ancora da capire il motivo, potrebbe anche trattarsi di semplice gestione delle forze. Oltre a loro non si vedono nemmeno il lungodegente Luiz Felipe ed Escalante, ieri in Paideia per degli accertamenti. L’argentino è fortemente in dubbio per la gara di Napoli.

Lucas Leiva andrà valutato. Il brasiliano quest’oggi ha ricevuto una ginocchiata al polpaccio in allenamento da Akpa Akpro, ha zoppicato per un po’ e concluso in anticipo la seduta. La speranza è che non si tratti di nulla di grave. A fine seduta anche Immobile è stato colpito duro all’altezza della tibia da Armini. In un contrasto di gioco totalmente fortuito, l’attaccante ha riportato una contusione saltando l’esercitazione finale di cross e tiri in porta. Dovrebbe comunque trattarsi semplicemente di una botta dolorosa che non dovrebbe mettere in dubbio la sua presenza al fianco di Correa.

Fonte: sito Lazio