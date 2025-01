Le Parisien – Kvaratskhelia al PSG, si può chiudere entro mercoledì: le ultime

Le Parisien, giornale francese, ha fatto il punto sulla trattativa tra Napoli e PSG per Khvicha Kvaratskhelia, attaccante azzurro: “Avendo concordato contrattualmente con il Paris per diverse settimane, “Kvara” vorrebbe, in realtà, lasciare la capolista Serie A quest’inverno per affrontare una nuova sfida. Dietro le quinte, i dirigenti del PSG e del Napoli hanno programmato di ridiscutere all’inizio della settimana e, secondo una fonte italiana, l’accordo potrebbe addirittura essere chiuso “martedì o mercoledì”. Alla sola condizione che nulla interrompa il riavvicinamento avvenuto, nel corso dei giorni, tra le due direzioni. Nel club parigino si dice che si tratti di un affare “delicato” in cui, come spesso accade, ci sono degli ego che non devono essere feriti nel sistemare gli ultimi dettagli. Se l’operazione ha davvero tutte le carte in regola, per una cifra che potrebbe oscillare tra i 65 e i 75 milioni di euro a seconda della formula scelta (trasferimento secco? con giocatore in bilico?), il PSG oggi avanza con cautela le sue pedine in la speranza che il Napoli finisca per cedere il proprio giocatore senza fare storie. Come abbiamo scritto sabato, diversi intermediari del mercato hanno spiegato, nelle ultime 72 ore, che le posizioni dei due club sono “vicine”. Grande tifoso del giocatore, Luis Campos sa da tempo di poter contare sulla volontà di Kvaratskhelia in questa vicenda. Per il consigliere sportivo come per Luis Enrique, l’arrivo del 23enne georgiano risponderebbe all’esigenza di fornire una competizione più forte nel settore offensivo, con un giocatore giovane che abbia già una solida esperienza”.