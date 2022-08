Lecce, Baroni: “Affrontiamo una grande, non dobbiamo sbagliare niente. A Napoli ho vissuto momenti pazzeschi”

“C’è qualche avvicendamento e dobbiamo verificare ancora qualcosa. Dobbiamo sempre spendere tantissimo e l’incontro ravvicinato ci porta a delle attenzioni sulle condizioni dei ragazzi. Ci potrebbe essere qualche variazione. Andiamo a giocare in uno stadio incredibile contro un avversario che non ha niente di meno rispetto alle grandi. Ha un attacco pazzesco. Ci sono le premesse per andare a fare una partita di grande concentrazione. Non dobbiamo sbagliare niente.”

Giovani? “Utilizzare i giovani è il diktat. Il pensiero di far giocare i ragazzi deve essere cardine. In altre squadre in Europa, i giovani giocano in Champions. Siamo in Serie A, vedi Gonzalez, basta dare fiducia, togliere pressioni e farli divertire. Ovvio che non dobbiamo partire con il preconcetto che i giovani non siamo pronti. Il nostro agire è comune anche in società”.Pongracic? ”Ha fatto un’ottima partita. Era molto tempo che non giocava. È stato messo ai margini, si allenava da solo. L’ho visto bene. Sto valutando le situazioni e non faccio pretattica. Devo capire chi ha recuperato dopo due giorni e chi sta facendo qualche fatica. Abbiamo 5 cambi e in queste partite dobbiamo sfruttarli ancora di più.”

Poi sul suo passato: “Ho vissuto il momento migliore della mia carriera. Ho giocato con dei campioni che mi hanno fatto sentire un campione. La città ha una grande passione per il calcio. Domani ci torno da avversario e ai ragazzi ho detto che dobbiamo andare con onore e fare la nostra partita”, e infine: “Abbiamo terzini molto giovani e a volte la voglia di essere produttivi ed efficienti in fase offensiva ci portava ad essere larghi. Avevamo due-tre situazioni in cui abbiamo scoperto i centrali difensivi, in quel caso i terzini devono compensare. Contro squadre così, almeno uno dei due terzini deve stringere. Dobbiamo migliorare sotto questi aspetti. Pezzella è arrivato in condizioni così e così. In questo momento, magari, ha un tempo e con la testa potrebbe tirare un po’ di più”.