Lega Serie A, approvata la media company: pronti ad accogliere nuovi fondi

Lega Serie A, ok all’unanimità (20/20 club) per la creazione di una media company per la commercializzazione dei diritti TV del campionato di Serie A. Avanti quindi con l’esaminazione delle due proposte che restano in ballo dopo le cinque offerte iniziali: sono ancora in gioco le cordate Cvc-Advent-Fsi e Bain-Nb Renaissance e l’Assemblea sta discutendo di queste proposte proprio in questi minuti. Bocciate le offerte di tipo misto presentate da Fortress e quella di finanziamento di GSO-Blackstone, General Atlantic, Apollo, Sixth State (TPG).