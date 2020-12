L’ex medico di Maradona: “Diego era stanco di vivere, si è lasciato andare alla morte”

Alfredo Cahe, ex medico di Diego Armando Maradona, ritiene che il Pibe si sia abbandonato alla morte, a causa della depressione. Secondo Cahe, Maradona potrebbe aver smesso di mangiare e assumere farmaci, in quanto caduto in depressione dopo l’intervento al cervello. Il medico, che ha seguito il fuoriclasse argentino dal 1977 al 2007, rivela inoltre a una radio argentina che aveva tentato il suicidio una volta a Cuba:

“Lì gli autobus pubblici sono chiamati guagua. In un’occasione Diego ne puntò uno con la sua auto cercando di uccidersi. A noi disse: ‘Non l’ho visto, me lo sono trovato di fronte’. Ma è stato salvato per miracolo”. Poi la bordata: “Per me la sua morte è stata un suicidio: Diego era stanco di vivere e si è lasciato andare, non ce la faceva più. E chi doveva curarlo non si è preso cura di lui come avrebbero dovuto. L’ultima volta che l’ho visto era completamente sedato e non mi è stato permesso di parlargli”.