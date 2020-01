Like di Politano ai vari post del Napoli dopo la vittoria sulla Juve

Il Napoli riesce in una vera e propria impresa battendo la Juventus capolista per 2-1. Decisive le reti di Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne che hanno fatto tornare al successo gli azzurri. Nel frattempo, l’ormai prossimo acquisto del Napoli Matteo Politano ha messo like a tutti i vari post de Napoli sui social in merito ai festeggiamenti dopo la vittoria sulla Juventus. L’attaccante, che quest’oggi effettuerà le visite mediche prima della firma del contratto, non vede l’ora di vestire la maglia azzurra. E magari ritrovarsi anche lui a cantare sotto la curva in una notte magica come questa.